Krzysztof Brejza o sprawie Pegasusa: Citizen Lab bada też telefony Tuska, Schetyny i innych polityków

- To jedne wielki dramat, że państwo polskie poniosło koszt około pół miliona złotych, żeby mnie podsłuchiwać. Mówię "co najmniej", bo tyle kosztuje tzw. oko, czyli licencja Pegasusa na jeden telefon. Do tego trzeba doliczyć gości, którzy przez sześć miesięcy, 24 godziny na dobę na etatach słuchali mnie, mojej żony i rodziny, moich kolegów z partii. I to wszystko zostało zmarnowane z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć osobom pokrzywdzonym - opowiadał i zaznaczył - To paradoks, że dziś nawet prokuratura Ziobry uważa mnie za pokrzywdzonego w tej sprawie.