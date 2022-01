Afera Pegasusa. Ziobro: Państwo nie może być bezradne

- Trochę zabawne jest to, co pojawia się w mediach w ostatnich dniach. Rewelacje czy sensacje, że coś było ukrywane. Nic nie było ukrywane. To było omawiane na komisji. Wystarczy spojrzeć do stenogramów. Finansowanie był przejrzyste dla wszystkich. Tu nie ma żadnej sensacji. Przekazane zostały środki z Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ taki jest jego cel - dodał minister w KPRM Michał Wójcik.