Służba Więzienna: "Stefan W. miał dostęp do TVN24"

Lewicowi publicyści i Rzecznik Praw Obywatelskich nie wykluczali, że wpływ na zachowanie zabójcy Pawła Adamowicza mogło mieć oglądanie w więzieniu kanału informacyjnego TVP. Teraz Służba Więzienna zapewnia, że takiego kanału w celi nie dało się nawet włączyć.

"Zabójca Pawła Adamowicza ostatnie lata spędził w zakładzie karnym. Odkąd rządzi PiS, w placówkach publicznych puszcza się tylko TVP. Jest więc dosyć jasne, jaki przekaz do niego docierał. Aż dotarł... - stwierdził na Twitterze Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej".

"W więzieniu jedyne dostępne media to prorządowe gazety i Telewizja Publiczna. Szczególnie telewizyjne 'Wiadomości', które w każdym wydaniu sporo czasu poświęcają 'opozycji totalnej', która szkodzi Polsce i Polakom na tysiące sposobów. Przekonują też, że sędziowie - a Stefan W. był skazany - są opozycją polityczną, że są 'na telefon', oczywiście polityków Platformy. Jeśli więc coś kształtowało wizję Polski Stefana W. w ostatnich latach, to raczej 'Wiadomości'. I rządowa telewizja ze słynnym programem 'Minęła Dwudziesta' - dodała z kolei Ewa Siedlecka, była publicystka "Gazety Wyborczej" związana obecnie z "Polityką".

O sugestie głoszone przez publicystów został również zapytany rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Nie wiem, czy tak było. Jest to jedna z kwestii, którą należałoby w tej sprawie wyjaśnić. Jakie mogą być konsekwencje braku możliwości dostępu do pluralizmu poglądów i czy to mogło mieć wpływ na zachowanie. Ja nie wykluczam takiej tezy - stwierdził w rozmowie z Onetem.