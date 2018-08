Śląskie. Strażak-piroman podpalał lasy. OSP wydało oświadczenie

Strażak-piroman z Blachowni został zawieszony w swoim zawodzie. Powód - seryjne podpalenia lasów. Do sytuacji odniosła się Ochotnicza Straż Pożarna w Blachowni. W oficjalnym komunikacie napisali, że z "dużym zaskoczeniem i żalem przyjęli tę informację".

Strażak sprawcą podpaleń lasów

Ustalenia policji okazały się mocno zaskakujące. Jak brzmi przysłowie "najciemniej pod latarnią", sprawcą okazał się 30-letni strażak. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Usłyszał zarzut niszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności,

Do sprawy odniosło się OSP, w którym działał zawodowo. Jednostka na Facebooku skomentowała, że - "z dużym żalem przyjmują doniesienia o hańbiących honor strażaka ochotnika zachowaniu ich członka". Dodali również, że nic nie wskazywało wcześniej na to, aby to zatrzymany strażak był sprawcą podpaleń.

Oświadczenie śląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej

„Z zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy informację o zatrzymaniu członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni podejrzanego o udział w wzniecaniu pożarów lasu. Do momentu zatrzymania Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni nie miał żadnych podejrzeń oraz nie posiadał żadnych sygnałów co do możliwego udziału w podpaleniach członka straży. Z dużym żalem przyjmujemy doniesienia o hańbiącym honor strażaka ochotnika zachowaniu naszego członka. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni w dniu 9.08.2018 roku podjął uchwałę w sprawie zawieszenia podejrzanej osoby w prawach członka naszej organizacji. Mamy nadzieję, że zaistniała sytuacja nie podważy zaufania mieszkańców do pełnionej przez nas służby”