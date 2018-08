Noc podpaleń zaskoczyła Szwedów. Nagle przypomnieli sobie o wyborach

Gangi młodych ludzi spaliły dziesiątki samochodów w kilku miastach w Szwecji. Policja nie zidentyfikowała sprawców. Podpalenia przypominają o zbliżających się wyborach. Szwedzi są zaskoczeni, bo trwają wakacje, podczas których nigdy nic się nie dzieje.

Szwedzka policja ze zwyczajnym dla siebie spokojem zachowuje umiar i ogranicza wypowiedzi do suchych opisów incydentów. Nikogo nie aresztowano, więc nie wiadomo dokładnie, czy była to akcja zorganizowana, ani kto za tymi incydentami stoi. Bardziej jednoznaczny jest socjaldemokratyczny premier Stefan Löfven, który w wywiadzie radiowym powiedział, że wyglądało to "prawie jak operacja wojskowa". Polityk jest wstrząśnięty widokiem płonących samochodów.