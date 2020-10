Śląskie. Strajk kobiet. Oferta "Sierpnia’80”

"Wobec złamania obwiązującego od wielu lat kompromisu społeczeństwo ma prawo do protestu. To rząd i większość parlamentarna ponosi odpowiedzialność za to, że ludzie masowo wychodzą na ulicę. Mamy prawo do decydowania w sprawach sumienia zgodnie z własnym rozumem, rozsądkiem i prawem wolnego wyboru. Nie wiadomo, skąd przekonanie u rządzących, że każdy z nas nie potrafi podejmować etycznych decyzji zgodnych z własnym sumieniem" – dodał.