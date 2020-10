Warszawscy prokuratorzy przygotowują się na więcej pracy w weekend

Prokuratorzy tłumaczą, że nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Takie przygotowania towarzyszą każdemu dużemu wydarzeniu w stolicy jak mecz o Puchar Polski czy Marsz Niepodległości. Ostatni raz miało to miejsce właśnie 11 listopada ubiegłego roku.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wysłał wczoraj do prokuratorów regionalnych polecenie, w którym wskazuje m.in., jakie czynności mają podejmować w związku z odbywającymi się protestami. Prokuratorzy mają ścigać za organizowanie i podżeganie do "nielegalnych zgromadzeń". Sprowadzają one zdaniem Święczkowskiego niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi przez szerzenie się epidemii.