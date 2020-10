Kary za Strajk Kobiet? Prokuratura Krajowa zabrała głos

Strajk Kobiet. Prokuratura Krajowa zabiera głos i wydaje ostrzeżenie

"Każdy ma prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów, w tym sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie może się to jednak odbywać kosztem utraty zdrowia i życia innych osób i wbrew obowiązującemu prawu, wprowadzonemu właśnie po to, by te wartości chronić" - informuje Prokuratura Krajowa.