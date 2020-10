Kary za Strajk Kobiet? Są wytyczne Prokuratora Krajowego

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wystosował do podległych sobie jednostek pismo, w którym przekazuje wytyczne dla śledczych w sprawie postępowania z organizatorami masowych protestów ws. aborcji i nakłaniającymi do nich - podaje RMF FM. Mogą być im postawione zarzuty zagrożone karą do 8 lat więzienia.