Strajk kobiet w całej Polsce. Ogłoszono szereg postulatów. Jest jeden główny cel

We wtorek Ogólnopolski Strajk Kobiet ogłosił szereg postulatów, które powinien spełnić rząd, by ludzie wrócili do domów. Większość całkowicie wykracza poza powód dzisiejszych protestów.

- Jak bezprawie, to bezprawie, to PiS zaczął - powiedziała Lempart, zapowiadając, że nikt nie będzie przyjmował mandatów za blokowanie ulic. - Jak rząd będzie chciał zrobić lockdown, to my im zrobimy prawdziwy lockdown.