Organizacja powołuje się na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. W dokumencie przytoczono rozkaz opatrzony klauzulą "do użytku służbowego", który określa zasady rekrutacji więźniów do udziału w działaniach wojennych.

Zgodnie z tym rozkazem przewidziano dwa mechanizmy werbunku skazanych do wojska. Pierwszy polega na sporządzaniu specjalnych list osób, które FSIN i MSW uznają za "najbardziej odpowiednie" do wysłania na wojnę w Ukrainie. Kryteria wyboru określają same instytucje – niezależnie od osobistych wniosków skazanych.