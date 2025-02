900 rosyjskich żołnierzy zostało wziętych do ukraińskiej niewoli. Rany i urazy wyeliminowały z pola walki kolejne szeregi armii najeźdźcy

Ukraińskie wojska kontrolują obecnie setki kilometrów kwadratowych strefy buforowej na terytorium Rosji. To zmusiło Rosjan do przeniesienia znacznych zasobów wojennych do tego regionu.