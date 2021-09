Kuchenne Rewolucje w Piekarach Śląskich. Magda Gessler zmienia Modry Kociołek w Laboratorium Chleba. "Oj będzie draka"

Piekary Śląskie to malowniczo położona 50-tys. miejscowość na Górnym Śląsku. Blisko stąd zarówno do centrum aglomeracji, jak również do zielonego Świerklańca. To właśnie w Piekarach restaurację Modry Kociołek prowadzi małżeństwo Ewa i Wojtek. Niestety lokal ostatnio nie ma dobrej passy i próbuje bezskutecznie przyciągnąć nowych klientów.