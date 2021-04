Kuchenne Rewolucje w Szczyrku. Magda Gessler: Tu będzie striptiz! Oto bistro "Śliwa"

Kuchenne Rewolucje w Szczyrku. Magda Gessler w restauracj "Floriańska"

Właściciele r estauracji "Floriańska" w Szczyrku , która mieści się po sąsiedzku z tutejszą remizą strażacką ledwo wiążą koniec z koniec. Pandemia i lockdown wpędziły Stefana i Gabrysię w długi. - To już grubo ponad 100 tys. zł. Turystyka upadła - skarży się właściciel restauracji "Floriańska". Ale okazuje się, że nie tylko długi są problemem. Magda Gessler podczas pierwszej pierwszej wizyty w lokalu nie kryje również uwag pod adresem kuchni.

- Niesłodkie, kurde jakie to jest słone - kwituje kolejne potrawy Magda Gessler

Kuchenne Rewolucje w Szczyrku. Bistro "Śliwa". Nowe MENU

Ale Magda Gessler nie traci czasu i zabiera się do rewolucjonizowania lokalu z restauracji "Floriańska" w nowiutkie bistro "Śliwa" . W odświeżonej karcie dań po metamorfozie restauracji znalazały się m.in.

Kuchenne Rewolucje w Szczyrku. Kiedy emisja odcinka z bistro "Śliwa"?

Kuchennych Rewolucji w Szczyrku Magda Gessler jednak nie ogranicza tylko do kuchni.

- To będzie miejsce, gdzie będzie striptiz - oznajmia zaskoczonym właścicielom Magda Gessler

Cie jednak przyjmują z aprobatą wszystkie propozycje restauratorki. - Mi się to podoba - podsumowuje właścicielka lokalu. A co to dokładnie znaczy? O tym przekonamy się podczas emisji odcinka Kuchennych Rewolucji w Szczyrku, która odbędzie się już w czwartek, 29 kwietnia o godz. 21.30.