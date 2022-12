Skazali go na śmierć. Publiczna egzekucja w Iranie

Pierwsza publiczna egzekucja uczestnika demonstracji

Niecały tydzień temu miała miejsce pierwsza taka egzekucja w Iranie. Jej ofiarą był Mohsen Szeraki, który rzekomo zranił nożem ochroniarza, ponadto zablokował ulicę w Teheranie. Mężczyzna miał być torturowany oraz zmuszany do tego, by przyznał się do winy. Akt egzekucji wzbudził ogromne oburzenie na arenie międzynarodowej.