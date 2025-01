Skatowana pięciolatka. "Przepraszała, że tu się znalazła"

We wtorek do szpitala w Gnieźnie trafiła maltretowana pięciolatka. Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad dzieckiem przez 39-letniego ojczyma i 35-letnią matkę. Oboje usłyszeli już zarzuty.

- Rozmawiałem zarówno z psychologiem, jak i z zespołem medycznym, który podjął tę interwencję, oraz z lekarzem, który udzielał pomocy na naszym oddziale ratunkowym. Rysuje się z tego wstrząsający obraz długotrwałej przemocy domowej - powiedział TVN24 Mateusz Hen, dyrektor medyczny w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. - To dziecko na naszym oddziale przepraszało personel za to, że się tu znalazło i obiecywało, że już będzie grzeczne i już będzie jadło. Świadczy to o tym, że to dziecko długotrwale odczuwało poczucie winy wobec swojej rodziny - dodał.