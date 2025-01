Ojczym rzucał pięciolatką o ścianę, kazał jej jeść papier. Prokuratura o kulisach

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek 21 stycznia. W jednym z mieszkań w Gnieźnie 39-letni mężczyzna znęcał się nad swoją pasierbicą. W pewnym momencie sam zadzwonił na policję.

- Na miejsce została wezwana załoga karetki, ratownicy medyczni po zbadaniu dziewczynki zadecydowali o przewiezieniu jej do szpitala w Gnieźnie. Stamtąd pięciolatka została przewieziona do szpitala w Poznaniu, gdzie obecnie jeszcze przebywa - informuje WP Prokurator Rejonowy w Gnieźnie Małgorzata Rezulak-Kustosz.

- Prokurator zadecydował o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnią, nieporadną ze względu na wiek. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat - informuje prok. Małgorzata Rezulak-Kustosz.

Z ustaleń śledczych wynika, że pięciolatka była bita pięściami i rzucana o ścianę. Ojczym polewał ją zimnym prysznicem, a wodę siłą wlewał do ust, do momentu, aż dziecko zaczęło wymiotować. Mężczyzna miał rzucać w pasierbicę puszkami po piwie, a na ścianach mieszkania widniały ślady krwi, w tym odbite we krwi dłonie dziewczynki.