Skandaliczny ruch Rosji. 50 państw protestuje. "Putin wykorzystuje ONZ"

"Obejmuje to celowe oddzielanie dzieci od rodziców i porywanie dzieci z sierocińców przed oddaniem ich do adopcji w Rosji. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Ukrainy ustaliła, że przekazywanie i deportacja dzieci przez Rosję, tak na terenie Ukrainy, jak i do Federacji Rosyjskiej, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i stanowią zbrodnie wojenną" - napisano.