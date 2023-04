"Utknęliśmy w martwym punkcie". Propagandysta przyznał to wprost [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Aleksandr Sładkow, korespondent wojenny propagandowej telewizji Putina, wskazał we wtorek przyczyny nikłych sukcesów rosyjskiej ofensywy w Donbasie. - Nasza armia utknęła w martwym punkcie z powodu niemożności poradzenia sobie z ukraińską artylerią. Dzięki wywiadowi satelitarnemu NATO i wysokiej celności "wybija" ona nasze oddziały z dopiero co zdobytych pozycji - stwierdził. Podkreślił, że rosyjska artyleria nie potrafi prowadzić ognia kontrbateryjnego na tyle skutecznie, by osłonić piechotę, wystawioną na ostrzał przeciwnika. - Zdobywamy "twierdze", ale nie umiemy ich utrzymać - podsumował. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.