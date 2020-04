Skandal z nakazami pracy w DPS. Jest wniosek o odwołanie wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła

Media w tym tygodniu – m.in. TVN24.pl – opisywały, że Radziwiłł nie weryfikował, kogo tak naprawdę deleguje do pracy. Doszło do tego, że samotna matka 13-latka miała przymusowo iść do pracy w DPS-ie w Tomczycach. Gdy odmówiła, próbowano wymierzyć jej karę finansową w wysokości 5 tys. zł. Osoby w wieku powyżej 60. lat również nie mogą być delegowane przymusowo do innego miejsca - a były.

"Szanowny Panie Premierze! W związku z opisanymi w mediach, licznymi przypadkami podejmowania przez Wojewodę Mazowieckiego pana Konstantego Radziwiłła niezgodnych z prawem decyzji w zakresie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także innych osób oraz w związku z nieskutecznymi działaniami w zakresie przeciwdziałania COVID-19 i brakiem zapewnienia wsparcia dla placówek opieki stałej i szpitali w województwie mazowieckim, wnioskuję o odwołanie (...) Wojewody Mazowieckiego pana Konstantego Radziwiłła" – pisze polityk PO Michał Szczerba w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W liście do premiera poseł Szczerba w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej pisze: "Media informują o przypadkach skierowania przez Wojewodę Mazowieckiego na miesięczną delegację do zakażonego wirusem domu pomocy społecznej osoby powyżej 60. roku życia oraz samotnie wychowujące dzieci i przebywające na urlopie macierzyńskim. Ponadto, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł z naruszeniem przepisów prawa nałożył kary finansowe na wyżej wspomniane osoby, które nie wykonały rzeczonych decyzji. Należy wskazać, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii m.in. nie podlegają: osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; kobiety w ciąży; osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi".