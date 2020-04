Koronawirus w Polsce. Bezprawne działania Konstantego Radziwiłła. "Rażące błędy prawne"

Koronawirus. Konstanty Radziwiłł a bezprawne działania

Zakażonych jest tam 69 pensjonariuszy i 30 osób z personelu. W ośrodku potrzebna była pomoc, co zostało zgłoszone do wojewody mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła.

Koronawirus. Konstanty Radziwiłł popełnił "rażące błędy prawne"

Jak informuje Onet.pl, wkrótce okazało się, że decyzja Radziwiłła była niezgodna z prawem. Były minister zdrowia powołał się tu na zapis zawarty w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Ten jednak nie obejmował wszystkich osób, które decyzją wojewody zostały oddelegowane do DPS-u w Tomczycach.

O wyłączeniach z takiego oddelegowania, które wprowadzono do ustawy po konsultacji z Komisją ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej, informowaliśmy wcześniej na łamach Wirtualnej Polski .

Dotyczą one np. osób, które samotnie wychowują dziecko do 18 roku życia, a także rodziców, którzy pod opieką mają dziecko w wieku poniżej 14 roku życia. Te osoby, nie mogą zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.