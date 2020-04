Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski ostrzega: z tą epidemią będziemy żyć co najmniej rok

Łukasz Szumowski został zapytany o plany związane z luzowaniem obostrzeń, które wprowadził rząd, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Minister zdrowia ogłosił, że do przedstawienia pierwszych zmian w obowiązujących w Polsce ograniczeniach dojdzie w czwartek.

– To nie będzie gwałtowny krok. Będziemy to rozkładali na drobne kroczki. To jest dobre, że mieliśmy czas, żeby nauczyć się żyć z epidemią – uspokajał polityk w programie „Fakty po faktach” w TVN24.