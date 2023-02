Eksplozje na lotnisku pod Mińskiem. Wskazano, kto to zrobił

Co najmniej dwa wybuchy były słyszane w pobliżu bazy lotniczej Maczuliszcze w centralnej Białorusi - donoszą media. Organizacja BYPOL podaje, że na tym lotnisku stacjonowały rosyjskie maszyny. Do akcji przyznali się białoruscy partyzanci. "To najbardziej udana dywersja od początku 2022 roku" - napisał na Twitterze białoruski polityk Franak Viačorka.