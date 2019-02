Seksafera Niesiołowskiego. Są wnioski o areszt dla biznesmenów

Prokurator skierował wnioski o trzymiesięczne areszty tymczasowe dla Bogdana W. i Wojciecha K. Mężczyźni mieli organizować i opłacać usługi seksualne posła Stefana Niesiołowskiego.

Jeden z zatrzymanych podczas doprowadzenia do Prokuratury Krajowej w Łodzi. (PAP)

"Bogdanowi W. i Wojciechowi K. prokurator przedstawił zarzut dotyczący udzielenia posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stefanowi Niesiołowskiemu, co najmniej trzydziestokrotnie korzyści osobistej" - informuje RMF FM.

Przedsiębiorcy mieli organizować i opłacać spotkania polityka z prostytutkami. Do zdarzeń objętych zarzutem dochodziło w latach 2013 - 2015.

Trzeciemu z biznesmenów - Krzysztofowi K. - zarzucono, że "ułatwiał uprawianie prostytucji poprzez ustalanie terminów i miejsc spotkań z klientami, a także organizowanie środka transportu do miejsca świadczenia usług". W jego przypadku prokurator zwrócił się do sądu o dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Decyzja sądu o tymczasowym aresztowaniu ma zapaść jeszcze w sobotę.

"On by non stop to robił jakby mógł"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, biznesmeni którzy mieli "sprezentować" posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu prostytutki, mieli dostawać intratne kontrakty na dostawy do Zakładu Chemicznego w Policach. Żaden z nich nie był związany z branżą chemiczną lecz gastronomiczną.

Przedsiębiorców, którzy mieli spełniać zachcianki polityka, wybujałe potrzeby parlamentarzysty z czasem zaczęły irytować. Wirtualna Polska dotarła do nagranych przez służby rozmów. Co na nich słychać?

– Przesadza, kur… Przesadza no, kur… Bez przesady, ja pierd… On to kur…by non stop to robił jakby mógł – irytował się jeden z biznesmenów.

– Ale jaki on jurny jest, nie? – odpowiadał drugi.

– Daj spokój, to zboczenie jest, a nie jurność (…) Wiesz, on to naprawdę przesadza, no jeszcze oprócz tego on mnie pyta, czy ty możesz albo coś takiego, on żąda wręcz – dodawał pierwszy.

