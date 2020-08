Sejm wznawia obrady. Nietypowy początek, premier ujawnił plan dla Białorusi

Już na samym początku wznowionych obrad doszło do kuriozalnej sytuacji. Wicemarszałek Sejmu przedstawił punkt obrad, po czym zapytał czy ktoś "zgłasza sprzeciw", jednak nie uściślił o co konkretnie chodzi. - Prawdę mówiąc nie wiem, po co to zrobiłem - przyznał szczerze Ryszard Terlecki.