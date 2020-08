Gorący dzień w Sejmie. Tematem m.in. Białoruś i koronawirus. Burza wokół ustawy ws. bezkarności urzędników i podwyżek dla posłów

- Sejm RP pragnie zapewnić wszystkich Białorusinów o swojej solidarności - powiedziała marszałek Elżbieta Witek. Pojawił się również apel do rządu o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań na Białorusi oraz "stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi".

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić w piątek w Sejmie kompleksowy projekt solidarności z Białorusią . W kraju trwają protesty po wyborach prezydenckich, manifestacje są brutalnie tłumione przez policję. Czytanie projektu zaplanowano na popołudnie, premier ma przedstawić go przed blokiem piątkowych głosowań.

To jednak nie wszystko. Posłowie zajmą się również projektem ustawy podwyższającej wynagrodzenia m.in. parlamentarzystom. W czwartek wieczorem propozycja została przyjęta przez komisję regulaminową.

- Wniosek spełnia oczekiwanie, żeby państwo było skromne, ale wynagrodzenia odniosły się do tego, co dzieje się na rynku. A pensja osób sprawujących władzę mieści się na szczeblach średniego, a nawet niższego wynagrodzenia na rynku - powiedział z kolei Marek Suski z PiS. Dodał, że m.in. lecznicza karta VIP dla posłów została zlikwidowana. Suski złożył wniosek o natychmiastowe przejście do II czytania.