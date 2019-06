Sadysta spod Sycowa brutalnie przejechał psa. Usłyszał zarzut

Zabił psa, przejeżdżając go samochodem. Wszystko nagrał telefonem, a film umieścił w sieci. Usłyszał zarzut. "Sprawcą brutalnego najechania psa i nagrania tego faktu a następnie udostępnieniu w sieci może być pracownik Fabryki Mebli Bodzio" - firma wydała oświadczenie.

Nagranie otrzymała Fundacja "Oleśnickie Bidy". Widać na nim biały samochód, który podjeżdża do psa. - Podnoś się! Podnoś się! - Krzyczy kierowca. Następnie najeżdża na psa i zatrzymuje się, gdy staje na nim. - Co ci k...? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz - klnie kierowca.