Kierowca przejechał psa. "Podnoś się! Podnoś się!"

Tak okrutnie zwierzę potraktował kierowca w Sycowie (woj. dolnośląskie). Pies leżał przy drodze. Kierowca najechał na niego, zatrzymał się i odjechał. Zwierzę nie przeżyło.

Nagranie otrzymała Fundacja "Oleśnickie Bidy". Widać na nim biały samochód, który podjeżdża do psa. - Podnoś się! Podnoś się! - Krzyczy kierowca. Następnie najeżdża na psa i zatrzymuje się, gdy staje na nim. - Co ci k...? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz - klnie kierowca.