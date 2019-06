IMGW ostrzega. Pas burz z gradem przechodzi przez Polskę

Od województwa łódzkiego, przez Mazowsze, aż po Podlasie i Lubelszczyznę rozciąga się pas burz. Nie tylko bije piorunami i leje deszczem, ale możliwe są również opady gradu. IMGW wydał ostrzeżenia.

Z kolei w województwie lubuskim ostrzeżenie IMGW dotyczy upału sięgającego 29-31 stopni C.

Jak dodaje serwis Sieć Obserwatorów Burz aktualnie w tych regionach cały czas powstają nowe burze. Przemieszczają się one dość wolno, przez co opady mogą się kumulować i prowadzić do lokalnych zalań. Porywy wiatru mogą sięgać 60 km/h.