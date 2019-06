Pogoda na czerwiec. Zaczyna się pierwsza fala letnich upałów

Czerwiec rozpoczął się pierwszą prawdziwą falą letnich upałów. Ale to nie koniec. W kolejnych dniach będzie się robić coraz cieplej, a temperatura przekroczy 30 stopni.

Pogoda na czerwiec 2019. Rozpoczyna się fala letnich upałów. (Meteoprognoza.pl, Fot: WP)

Eksperci pogodowi są zgodni w przewidywaniach. Po deszczowym i chłodniejszym od średniej wieloletniej maju czerwiec rozpoczyna się falą prawdziwie letnich upałów. W najbliższych dniach temperatury dojdą nawet do 32 stopni C. Jednak powietrze będzie wilgotne, co stworzy warunki do pojawienia się burz.

- Prognozy numeryczne dość jednoznacznie wskazują, że od wtorku do czwartku w wielu miejscach naszego kraju możemy mieć do czynienia ze wzrostami najwyższej temperatury maksymalnej powietrza nawet powyżej 28 - 32 stopni Celsjusza - informuje Grzegorz Zawiślak, łowca burz.

Będzie parno, pojawią się burze

Już w najbliższą niedzielę temperatura maksymalna powietrza na zachodzie Polski osiągnie i przekroczy 28 stopni C. Polska znajduje się pod wpływem wyżu PIA, który usadowił się nad Alpami

- Ze względu na strumień powietrza napływający z południowo-wschodniej części kontynentu europejskiego, gorąca masa będzie charakteryzować się podwyższoną zawartością pary wodnej w dolnej troposferze. To wzmocni odczucie, że jest parno oraz przyczyni się do rozwoju burz - dodaje Grzegorz Zawiślak.

1 czerwca jest pierwszym dniem rozpoczynającego się meteorologicznego lata. Według przewidywań autorów serwisu Meteoprognoza.pl upalna pogoda ma się utrzymać przez pierwsze 10 dni czerwca. Najcieplej ma być we wtorek 4 czerwca. W woj. lubuskim temperatura może dojść do 32 stopni C.

Pogoda na lato 2019

Przypomnijmy, że według sezonowej prognozy opracowanej przez serwis AccuWeather przez całe lato Polska ma być nawiedzana przez fale upałów. Jednocześnie długie okresy suchej pogody przez całe lato przyniosą także wysokie ryzyko pożarów.

- Temperatury przekraczające 38 stopni C zapanują północnej w Francji, Belgii i Holandii, a gorące powietrze dotrze także do Polski, Słowacji i Węgier - powiedział AccuWeather meteorolog Tyler Roys. Najgoręcej podczas tegorocznego ma być w Portugalii i Hiszpanii. Tam temperatury regularnie mają przekraczać 40 stopni C.