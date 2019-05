Pogoda na lato 2019. Upały, gradobicia i tornada

Wielkimi krokami zbliża się lato. Synoptycy już prognozują pogodę na najcieplejsze miesiące w roku. Amerykanie opublikowali pierwszą prognozę pogody, która może pomóc planować powoli wakacje.

Wysokie temperatury będą bardziej trwałe niż w zeszłym roku. Fale gorąca będą odpływać od nas tylko na krótko, by po chwili upał powracał ze zdwojoną siłą.

Temperatury przekraczające 38 C z północnej Francji, Belgii i Holandii trafią także do Polski, Słowacji i Węgier. "40 C pojawi się na południu i wschodzie Francji od lipca" - powiedział AccuWeather meteorolog Tyler Roys. Najgoręcej będzie w Portugalii i Hiszpanii. Tam nawet powyżej 43 stopni.