Po dziewięciu latach zapadł wyrok. Lekarze z lubelskiego szpitala nie są winni śmierci pacjentki

W trakcie procesu sędzia przyznał, iż pierwsze badanie tomografem komputerowym było błędne i niefortunne, przez co proces leczenia kobiety został ukierunkowany niewłaściwie, to z kolei zdecydowało o zgonie pacjentki. Jak wynika jednak z opinii biegłych, zaawansowane zapalenia płuc rozwijało się w okresie co najmniej kilku dni przed zgonem. Jednak w początkowym okresie mogło nie skutkować istotnymi dolegliwościami bądź patologicznymi objawami klinicznymi. W wyniku tego nie ma pewności, iż wcześniejsze rozpoczęcie leczenia antybiotykowego pomogłoby w wyleczeniu pacjentki. Biegli wskazali jednocześnie, iż postępowanie lekarzy ze szpitala im. Jana Bożego było adekwatne do stanu zdrowia kobiety.