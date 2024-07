Najgłupsze zgony władców Polski. W szkole o tym nie uczą

Dwa miesiące wcześniej podczas polowania na jelenia spadł z konia i zranił się w nogę. Rozwinęło się zakażenie. Kazimierz zaczął wysoko gorączkować. Cóż – zdarza się, zwłaszcza uwzględniając stan wiedzy ówczesnej medycyny. Ale to nie ten wypadek go zabił. Królowi już się bowiem poprawiało i wszystko wskazywało na to, że wróci do pełni sił, kiedy postanowił zignorować zalecenia lekarzy, by wybrać się do… łaźni. W efekcie gorączka wróciła, prawdopodobnie spowodowana zapaleniem płuc. Osłabiony wcześniejszą chorobą organizm już tego nie wytrzymał.