Polski kanibal Melchior Hedloff. Setki ofiar seryjnego mordercy

Początek XVII wieku. Wieś Kuźnica Kącka koło Międzyborza. Około 1606 roku przyszedł tam na świat Melchior Hedloff. Jako 16-latek pracował u ojca, który trudnił się wypalaniem węgla drzewnego. Czasy młodości Hedloffa to jednocześnie początek wojny trzydziestoletniej – jednej z najkrwawszych w historii Europy. Melchior wziął w niej udział jako żołnierz cesarskiej armii. Z pewnością napatrzył się wówczas na rozmaite okrucieństwa. Czy to wtedy bestialskie traktowanie ludzi weszło mu w krew? Jeszcze jako żołnierz miał zamordować zwiadowcę, któremu ukradł pistolet, konia i ubranie. Niewykluczone, że cierpiał z powodu stresu pourazowego. Co jednak nie tłumaczy tego, czego się później dopuszczał.