Jak Europa odkrywała Japonię? Zaczęło się od przypadku

Istnieją wzmianki o tym, że jezuici do 1581 roku dorobili się na Kiusiu 150 tys., a do 1587 roku - aż 200 tys. konwertytów. Liczba kościołów przekroczyła 200. Co więcej, katolicy kontrolowali Nagasaki oraz otaczające je osady, co umożliwiło uczynienie z tego miasta swoistej twierdzy. Franciszek Ksawery pisał w listach, że Japończycy bywali szczerze wzruszeni, kiedy opowiadał im o śmierci Chrystusa. Opisywał ich jako zdolnych, chętnych do nauki i rozsądnych, choć introwertycznych, co bywało przeszkodą w odniesieniu do pokuty i posługi kapłańskiej.