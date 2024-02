Orlen nie ma wątpliwości. Ciężki sprzęt pojawi się pod Biłgorajem

Niebawem, a dokładnie w marcu, mają rozpocząć się kolejne poszukiwania. Będą to prace sejsmiczne polegające na wytwarzaniu mikrodrgań sejsmicznych, wygenerowanych mechanicznie za pomocą specjalnych pojazdów wibrosejsmicznych lub za pomocą ładunków wybuchowych. Na polach, łąkach oraz innych terenach układane będą również specjalne odbiorniki służące do rejestracji wyników. Jak zapowiedziano, działania te potrwają do sierpnia.