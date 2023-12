Alarmujące odkrycie. 21-latka próbowała zmylić trop

Przy stawach leżały rzeczy kobiety

Wszystkie policyjne patrole działające na terenie gminy Solec-Zdrój zostały skierowane do poszukiwań 21-letniej pensjonariuszki. Jak czytamy w komunikacie świętokrzyskiej policji, dramatycznego charakteru całej sytuacji dodawał fakt, że w pobliżu jednego ze stawów policjanci znaleźli rzeczy należące do zaginionej kobiety. Były to między innymi jej buty, kurtka oraz plecak.