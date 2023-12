Kapitulacja za kapitulacją. Halewi: "system się rozpada"

Cytowany przez portal Times of Izrael Hanegbi uważa, iż przywódca Hamasu Jahja Sinwar będzie chciał, by jego organizacja walczyła do końca. - Ale jeśli go zabijemy, a taki jest plan, możliwe jest, że przywództwo, które go zastąpi, zrozumie, że aby uniknąć jego losu, będzie musiało opuścić Gazę, pokonane - dodał szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego.