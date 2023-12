Netanjahu odpowiedział ONZ. "Muszą zrozumieć"

Netanjahu komentuje weto USA

- Inne kraje muszą zrozumieć, że nie można z jednej strony wspierać eliminacji Hamasu, a z drugiej wzywać do zakończenia wojny, co uniemożliwiłoby wyeliminowanie Hamasu – oświadczył szef rządu izraelskiego dzień po tym, jak USA zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającą do "natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni" w Strefie Gazy.