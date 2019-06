Ryszard Czarnecki o Tusku: im więcej mówi, tym lepiej dla PiS

Przemówienie szefa Rady Europejskiej z okazji 30. rocznicy wyborów z 1989 roku nie zrobiło wrażenia na Ryszardzie Czarneckim. - Tusk dał się ograć. Jego przemówienie miało jedną wadę: było za krótkie - im więcej Tuska, tym lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w RMF FM.

Polityk PiS chwalił także nowego ministra finansów Mariana Banasia. - To człowiek, który jest w resorcie finansów od 4 lat. Potrafi łatać dziury budżetowe, co może się przydać. Gwarantuje kontynuację, ciągłośc - stwierdził.

Europoseł, dla którego będzie to już czwarta kadencja w Brukseli, odniósł się do planów PiS, dotyczących zasilenia jednej z frakcji Parlamentu Europejskiego. - Jesteśmy póki co trzecią frakcją. To realny wybór - możemy zrobić szeroką koalicję, ale czy to będzie dobre dla Polski? Jestem przeciwny koalicji z Le Pen z Francji albo AfD z Niemiec, ponieważ nie powinniśmy prowadzić polityki, która mogłaby zaszkodzić PiS w kraju. Nie chcemy się kojarzyć z ugrupowaniami, które kojarzą się jako kontrowersyjne. Te partie są też podatne na pseudoargumenty Kremla - argumentował.