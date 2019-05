Wybory do Europarlamentu 2019. Ryszard Czarnecki obruszony słowami Tuska o Kaczyńskim

- To mowa nienawiści - grzmi europoseł i kandydat PiS w wyborach do Europarlamentu Ryszard Czarnecki. To reakcja na słowa Donalda Tuska, który porównał Jarosława Kaczyńskiego do ajatollaha.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W wyborach do Europarlamentu Ryszard Czarnecki startuje z 2. miejsca (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Słowa Donalda Tuska padły podczas sobotniego marszu "Polska w Europie". - W Europie widzę bardzo wielu kandydatów na takich lokalnych wodzów. Na świecie różnie ich nazywają - jeden się nazywa prezes, drugi ajatollah, ale różnica jest relatywnie nieduża - mówił szef Rady Europejskiej.

Co na to Czarnecki? - Porównanie Jarosława Kaczyńskiego do ajatollaha to mowa nienawiści i wyraz pogardy dla ludzi o innych poglądach. To, że Donald Tusk mówi językiem nienawiści, wiadomo od lat - skomentował na antenie Polskiego Radia 24.

W ocenie Czarneckiego, Donaldowi Tuskowi "puszczają nerwy". - Myślę, że nie tak miało być. Myślę, że miała być dobra posada po funkcji szefa Rady Europejskiej, a tu, zdaje się, propozycji nie ma - komentował europoseł PiS.

Zobacz także: Potwierdziły się informacje ws. Tuska. Rzecznik rządu nie szczędziła mocnych słów

Nie pierwszy raz

Czarnecki nie pierwszy raz uderza w Donalda Tuska. Kilka tygodni temu stwierdził, że "może się założyć, że nie zostanie prezydentem". Na eurodeputowanym PiS nie robiły wrażenia sondaże, w których szef RE doganiał Andrzeja Dudę.

Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Czarnecki jest "dwójką" na warszawskiej liście PiS.