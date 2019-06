Elżbieta Witek o nowej funkcji: będę się tego resortu uczyć. W sieci zawrzało

- To resort dla mnie nowy, też niespodzianka, dlatego przede wszystkim będę się na początku bardzo intensywnie tego resortu uczyć. Jest mało czasu, ale ja się szybko uczę - stwierdziła tuż po nominacji Elżbieta Witek, nowa szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Pan premier coś we mnie dostrzegł, co pomoże mi wypełniać tę misję. To jest resort trudny, ale mam dosyć bogate doświadczenie polityczne i moje umiejętności spowodowały , że tę propozycję otrzymałam - mówiła nowa szefowa resortu spraw wewnętrznych.