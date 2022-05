"Rosyjska myśl techniczna". Eksplodujące czołgi i wadliwy sprzęt

- To, co je zabija na wschodzie, to absurdalnie wielkie nasycenie ukraińskiej armii bronią przeciwpancerną, może największe na świecie oraz beznadziejna taktyka. Jeżeli Rosjanie wysyłają czołgi do walki bez odpowiedniego wsparcia z powietrza, bez rozpoznania, bez wsparcia innych pojazdów i bez szybkiej dostępności artylerii, a do tego rozproszone i często z niepełnym lub częściowo niesprawnym wyposażeniem, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy żołnierze siedzą w jakimś T-72A z około 1980 roku, czy w świeżo zmodernizowanym Leopardzie. Ich los musi być mniej więcej podobny – wyjaśnia ekspert.