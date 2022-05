Czarny scenariusz Putina staje się faktem. Zachód silniejszy w ważnym regionie

Jak zaznacza, "Putin swoimi działaniami przekształcił NATO w nowy sojusz". - To kwestia sił, sprzętu, wojska, marynarki wojennej. To też zmiana roli NATO, jeśli chodzi o postrzeganie własnego bezpieczeństwa. Putin zmienił strategię NATO, jedność wewnętrzną i strategię. To nie do przecenienia z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa oraz państw bałtyckich - podkreśla.