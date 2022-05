Rosja reaguje na decyzję Finlandii. Moskwa rzuca gromy

Rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, nazwał planowane przez Finlandię wstąpienie do NATO "zagrożeniem dla Rosji". Kreml zastrzegł jednocześnie, że reakcja Moskwy będzie zależała od tego, w jakim stopniu infrastruktura wojskowa Sojuszu zbliży się do granic kraju - podaje agencja TASS. Zaledwie 3 godziny wcześniej władze Finlandii ogłosiły, że chcą wejścia swojego kraju do NATO.