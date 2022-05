Rosja chciała stworzyć sieć kolaborantów. Nie zdołała. Kim są nieliczni zdrajcy?

Na początku Rosjanie próbowali zmuszać Ukraińców do współpracy siłą. Zdarzało się to wśród tamtejszych polityków lokalnych - niektórzy byli porywani, torturowani, a nawet zabijani. Taki los spotkał m.in. naczelniczkę wsi Motyzin Olgę Suchenko i jej rodzinę - wszyscy zostali zamordowani. Mimo to przedstawiciele ukraińskich władz stawiali opór.