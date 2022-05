Do Rosji płynie rzeka pieniędzy. Rekordowe sumy z Chin

Spadł nieco eksport towarów chińskich do Rosji, ale w drugą stronę płynie cała rzeka produktów. To wskazuje na to, że amerykańska presja na Chiny nie przyniosła żadnego skutku. Pekin nie ma zamiaru dołączyć do gospodarczych działań, które będą jawnym potępieniem rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę.