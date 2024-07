Rosjanie stłoczeni przed schronami. W tle syreny. Zabrakło miejsc

To druga sytuacja w ciągu kilku godzin, podczas której mieszkańcy Biełgorodu musieli uciekać do schronu. Pierwszy alarm rozległ się ok. godz. 15 czasu polskiego. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow ogłosił, że miasto jest atakowane rakietami, a mieszkańcy mają natychmiast udać się do najbliższych schronów.