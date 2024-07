"Sprzedaj" przyjaciela na wojnę. Za 100 tys. rubli

Władze Tatarstanu w Rosji jako pierwsze w kraju oferują pieniądze w zamian za "zrekrutowanie" swoich bliskich, przyjaciół i znajomych do wojny z Ukrainą. Obiecują zapłacić 100 tys. rubli za każdego rekruta. To około 5 tys. zł. Projekt "Idźcie lasem" wzywa Rosjan do "ostrożności w stosunku do swoich bliskich".