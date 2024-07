Mobilizacja w Rosji? "Zakaz opuszczania kraju"

Już w listopadzie tego roku Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zacznie zabraniać opuszczania kraju Rosjanom, którzy otrzymali elektroniczne wezwanie do urzędu rejestracji i poboru do wojska - alarmuje niezależna Meduza. W systemie aktów prawnych pojawił się przetarg na "wymianę informacji pomiędzy MON a FSB". Czy to przygotowania do kolejnej mobilizacji?